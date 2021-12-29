Больных и контактных животных будут сжигать
В сёлах Усть-Киран и Бурдуны Кяхтинского района Бурятии выявили очаги заражения опасной болезнью скота. Животные заболели заразным узелковым дерматитом (ЗУД), сообщает районная группа «Кяхта-инфо. 24/7».
- Проведено совещание с центральным аппаратом Россельхознадзора, где сотрудник лаборатории ВНИИЗЖ сообщил об окончательных результатах анализа - диагноз ЗУД, - прокомментировал министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев.
Люди не болеют ЗУДом, но являются разносчиками болезни. Вирус переносится на одежде, обуви, коже, волосах.
С 25 декабря запрещён вывоз и продажа мяса и молока в сёлах Усть-Киран и Бурдуны.
Для паровой дезинфекции людей и транспортных средств, взъезжающих и выезжающих из поражённой местности, с 29 декабря установят мобильные посты.
По поручению главы республики Алексей Цыденова заражённый скот выкупят и утилизируют.
- Поручил выкупить домашний скот в личных подсобных хозяйствах сел, оказавшихся в очаге заражения. Выкуп произведут по рыночной цене в живом весе. Средства на эти цели будут выделены из республиканского бюджета. Обеспечить полную выплату не позднее 15 января, - цитирует Алексея Цыденова «Кяхта-инфо. 24/7».
С выкупной ценой уже определились:
- 134 руб. за кг крупного рогатого скота
- 152 руб. за кг свиньи
- 4000 руб. за голову овцы.
Выкупленный домашний скот утилизируют методом сжигания. С местом утилизации определяются.
В заражённых местностях работают две бригады ветслужбы. Препараты для дезифекции, одноразовые и многоразовые средства защиты в наличии имеются, отметили в группе.
В Бурятии произошла вспышка заразной болезни скота
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Больных и контактных животных будут сжигать
Мальчик не знал, что его разыскивают
Пожар произошёл поздним вечером
Браконьеры ловили омуль сетью
Женщина скончалась на месте аварии
Стали известны подробности аварии, унёсшей жизни трёх молодых людей
Следователи возбудили уголовное дело
В список попал и Забайкальский край
Очевидец поделился, что все трое человек погибли в аварии сразу же
Детей пытался спасти отец, но погиб, как только попал в жильё
От пиротехники загорелись вещи на балконе
Крупная смертельная авария произошла в Заиграевском районе
Труп перед тем, как его расчленить, убийца прятал под диваном
Проверку по факту аварии в селе Гусиное Озеро уже проводит прокуратура
Мужчина попал в ДТП, возвращаясь с суточного дежурства