В Бурятии произошла вспышка заразной болезни скота

Происшествия, Фото: опубликовано в группе "Кяхта-инфо"

Больных и контактных животных будут сжигать



В сёлах Усть-Киран и Бурдуны Кяхтинского района Бурятии выявили очаги заражения опасной болезнью скота. Животные заболели заразным узелковым дерматитом (ЗУД), сообщает районная группа «Кяхта-инфо. 24/7».



- Проведено совещание с центральным аппаратом Россельхознадзора, где сотрудник лаборатории ВНИИЗЖ сообщил об окончательных результатах анализа - диагноз ЗУД, - прокомментировал министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев.



Люди не болеют ЗУДом, но являются разносчиками болезни. Вирус переносится на одежде, обуви, коже, волосах.



С 25 декабря запрещён вывоз и продажа мяса и молока в сёлах Усть-Киран и Бурдуны.



Для паровой дезинфекции людей и транспортных средств, взъезжающих и выезжающих из поражённой местности, с 29 декабря установят мобильные посты.



По поручению главы республики Алексей Цыденова заражённый скот выкупят и утилизируют.



- Поручил выкупить домашний скот в личных подсобных хозяйствах сел, оказавшихся в очаге заражения. Выкуп произведут по рыночной цене в живом весе. Средства на эти цели будут выделены из республиканского бюджета. Обеспечить полную выплату не позднее 15 января, - цитирует Алексея Цыденова «Кяхта-инфо. 24/7».



С выкупной ценой уже определились:



- 134 руб. за кг крупного рогатого скота

- 152 руб. за кг свиньи

- 4000 руб. за голову овцы.



Выкупленный домашний скот утилизируют методом сжигания. С местом утилизации определяются.



В заражённых местностях работают две бригады ветслужбы. Препараты для дезифекции, одноразовые и многоразовые средства защиты в наличии имеются, отметили в группе.

