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В Бурятии произошла вспышка заразной болезни скота

В Бурятии произошла вспышка заразной болезни скота
Происшествия,  Фото:опубликовано в группе "Кяхта-инфо"
Больных и контактных животных будут сжигать

В сёлах Усть-Киран и Бурдуны Кяхтинского района Бурятии выявили очаги заражения опасной болезнью скота. Животные заболели заразным узелковым дерматитом (ЗУД), сообщает районная группа «Кяхта-инфо. 24/7».

- Проведено совещание с центральным аппаратом Россельхознадзора, где сотрудник лаборатории ВНИИЗЖ сообщил об окончательных результатах анализа - диагноз ЗУД, - прокомментировал министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев.

Люди не болеют ЗУДом, но являются разносчиками болезни. Вирус переносится на одежде, обуви, коже, волосах.

С 25 декабря запрещён вывоз и продажа мяса и молока в сёлах Усть-Киран и Бурдуны.

Для паровой дезинфекции людей и транспортных средств, взъезжающих и выезжающих из поражённой местности, с 29 декабря установят мобильные посты.

По поручению главы республики Алексей Цыденова заражённый скот выкупят и утилизируют.

- Поручил выкупить домашний скот в личных подсобных хозяйствах сел, оказавшихся в очаге заражения. Выкуп произведут по рыночной цене в живом весе. Средства на эти цели будут выделены из республиканского бюджета. Обеспечить полную выплату не позднее 15 января, - цитирует Алексея Цыденова «Кяхта-инфо. 24/7».

С выкупной ценой уже определились:

- 134 руб. за кг крупного рогатого скота
- 152 руб. за кг свиньи
- 4000 руб. за голову овцы.

Выкупленный домашний скот утилизируют методом сжигания. С местом утилизации определяются.

В заражённых местностях работают две бригады ветслужбы. Препараты для дезифекции, одноразовые и многоразовые средства защиты в наличии имеются, отметили в группе.
домашние животные

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