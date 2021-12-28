В Улан-Удэ вандалы испортили ледовые фигуры

В выходные неизвестные вандалы испортили на площади Советов Улан-Удэ скульптуру «Бадма и Чагдар на рыбалке», сообщает комитет городского хозяйства.
Вандалы разрушили лунку и испортили муляж одной из рыб. Для ледовых фигур были изготовлены муляжи окуня и омуля. По задумке авторов, в лунке можно увидеть «будущий улов».
– Создание любой ледяной скульптуры – это трудоёмкий процесс, все работы ведутся людьми на улице в сильные морозы. Мы просим горожан бережно относиться к элементам ледового городка, чтобы композиции радовали горожан и гостей столицы всю зиму, – призвали комитете городского хозяйства Улан-Удэ.
Во время праздников на площади будут дежурить сотрудники комитета, и все недочёты будут оперативно устраняться. Если вы стали свидетелями порчи ледового городка, просим обратиться по телефону – 23-33-19.
Как сообщал «Байкал-Daily», прошлой зимой на строящемся ледовом городке также произошёл акт вандализма – неизвестные обломали рог ледяной скульптуре быка.