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В Улан-Удэ на площади Советов произошёл акт вандализма

В Улан-Удэ на площади Советов произошёл акт вандализма
Общество,  Фото:предоставлено комитетом городского хозяйства
Вандалы сломали рог символу Нового года

В выходные в Улан-Удэ подрядная организация, строящая ледовый городок на площади Советов, отметила факт вандализма. Неизвестные сломали один рог у ледяной скульптуры быка - символа наступающего Нового года по восточном гороскопу, сообщили в комитете городского хозяйства администрации города.


Художники и скульпторы подрядной организации восстановят скульптуру. Но они просят горожан бережно относиться к элементам ледового городка, потому это является общим имуществом, пусть и временного использования. Также создание любой ледяной скульптуры - это трудоёмкий процесс по распиловке льда на озере, транспортировке, установке, работе скульптора. Все работы люди ведут на улице в сильные морозы.

Повреждённая ледяная скульптура быка расположена на катке, вход на который будет бесплатным для всех жителей Улан-Удэ. В рамках антиковидных мер каток будет больше, чем в предыдущие годы. На период праздников здесь будут дежурить сотрудники МВД и «антиковидные комиссары» для контроля соблюдения дистанции.

Работы по строительству ледового городка подходят к концу, строительство завершится к 20 декабря. Готовы к заливке катушки, построены все ледяные скульптуры и композиции. Уже несколько недель жители Бурятии восхищаются главной ёлкой, вошедшей в топ-10 самых высоких ёлок России. 

Официальное открытие главной городской ёлки состоится 30 декабря. В программе музыкальные поздравления артистов, поздравления главы Бурятии Алексея Цыденова и мэра города Игоря Шутенкова, праздничный музыкальный фейерверк. 24-25 декабря состоятся официальные открытия новогодних елок в парках «Кристальный», «Жанаева», «Юбилейный».


вандализм ледовый городок
 
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