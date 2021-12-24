Пожар произошёл ночью
В ночь с 23 на 24 декабря на номер «112» поступило сообщение о загорании жилого дома в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии.
Когда пожарные прибыли на место, дом с пристроенной верандой горел изнутри.
На ликвидацию открытого горения потребовалось полчаса.
- В ходе разбора места пожара в доме было обнаружено тело мужчины, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Дом выгорел изнутри, также уничтожена веранда. Причина пожара ещё устанавливается.
К тушению пожара были привлечены в том числе пожарные войсковой части.
Как сообщал «Байкал-Daily», 21 декабря вблизи посёлка Усть-Баргузин нашли тело мужчины в сгоревшем вагончике.
В Бурятии в сгоревшем доме нашли труп
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