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В Бурятии в сгоревшем доме нашли труп

В Бурятии в сгоревшем доме нашли труп
Происшествия, 
Пожар произошёл ночью

В ночь с 23 на 24 декабря на номер «112» поступило сообщение о загорании жилого дома в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии.

Когда пожарные прибыли на место, дом с пристроенной верандой горел изнутри.

На ликвидацию открытого горения потребовалось полчаса.

- В ходе разбора места пожара в доме было обнаружено тело мужчины, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Дом выгорел изнутри, также уничтожена веранда. Причина пожара ещё устанавливается.

К тушению пожара были привлечены в том числе пожарные войсковой части.

Как сообщал «Байкал-Daily», 21 декабря вблизи посёлка Усть-Баргузин нашли тело мужчины в сгоревшем вагончике.
пожар смерть

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