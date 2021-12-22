Пожар обнаружили слишком поздно
Вчера, 21 декабря, вблизи посёлка Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии нашли тело мужчины в сгоревшем вагончике.
- От дежурного полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в сгоревшем вагончике. К этому момента горения уже не было - вагончик сгорел на площади 6 кв м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. – На месте работала следственно-оперативная группа.
Предположительной причиной пожара назвали неосторожность при курении.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельный пожар произошёл ночью 9 декабря в Улан-Удэ. Пожарные нашли тело 58-летнего мужчины в доме на улице Революции 1905 года.
В Бурятии в сгоревшем вагончике нашли труп
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