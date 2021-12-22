 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 декабря

21 декабря

Популярное

В Бурятии в сгоревшем вагончике нашли труп

В Бурятии в сгоревшем вагончике нашли труп
Происшествия, 
Пожар обнаружили слишком поздно

Вчера, 21 декабря, вблизи посёлка Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии нашли тело мужчины в сгоревшем вагончике.

- От дежурного полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в сгоревшем вагончике. К этому момента горения уже не было - вагончик сгорел на площади 6 кв м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. – На месте работала следственно-оперативная группа.

Предположительной причиной пожара назвали неосторожность при курении.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельный пожар произошёл ночью 9 декабря в Улан-Удэ. Пожарные нашли тело 58-летнего мужчины в доме на улице Революции 1905 года.


пожар смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительницу Бурятии обманули при покупке ёлки в Instagram
Жительницу Бурятии обманули при покупке ёлки в Instagram
Происшествия, 22.12.2021
Паблик мошенников внушал покупателям доверие
В Бурятии в сгоревшем вагончике нашли труп
В Бурятии в сгоревшем вагончике нашли труп
Происшествия, 22.12.2021
Пожар обнаружили слишком поздно
В Улан-Удэ пьяная 27-летняя девушка устроила ДТП
В Улан-Удэ пьяная 27-летняя девушка устроила ДТП
Происшествия, 22.12.2021
Момент аварии запечатлела видеокамера
В Улан-Удэ в колодце нашли два трупа
В Улан-Удэ в колодце нашли два трупа
Происшествия, 21.12.2021
Следователи начали доследственную проверку
В Забайкалье двое мужчин расплачивались фальшивками
В Забайкалье двое мужчин расплачивались фальшивками
Происшествия, 21.12.2021
За билеты «Банка приколов» мужчины получали сдачу настоящими деньгами
Улан-удэнец пошёл на кражу с маникюрными ножницами
Улан-удэнец пошёл на кражу с маникюрными ножницами
Происшествия, 21.12.2021
Вора орудовал в салоне сотовой связи
Житель Бурятии начинил гашишем тюбики с зубной пастой
Житель Бурятии начинил гашишем тюбики с зубной пастой
Происшествия, 21.12.2021
Мужчина пытался хитрым способом пронести наркотики в колонию
В Иркутске работница театра отдала мошенникам почти 400 тысяч
В Иркутске работница театра отдала мошенникам почти 400 тысяч
Происшествия, 21.12.2021
Женщина попалась на классическую схему «развода»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^