В Бурятии возбудили три дела после побега осуждённых из психдиспансера

В Бурятии возбудили сразу три уголовных дела после нашумевшего побега семерых осуждённых из психдиспансера в Новой Бряни.
Как сообщал «Байкал-Daily», 21 августа около полудня пациенты начали массовые беспорядки. Воспользовавшись неразберихой, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и сбежали.
О побеге осуждённых первым сообщил глава Бурятии на своей странице в социальной сети.
Сначала говорилось о пятерых сбежавших, позже выяснилось – совершили побег семеро. На место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа, для координации действий на место выехало руководство МВД. Местных жителей попросили проявлять бдительность и следить за детьми.
Днём задержали двоих сбежавших, в восьмом часу вечера сообщили о задержании третьего, а спустя несколько минут поступила информация о задержании всех остальных.
Уголовные дела
- 21 августа 2021 года днём в отделении принудительного лечения специального типа филиала Республиканского психоневрологического диспансера, расположенного в селе Новая Брянь Заиграевского района, пациенты учинили беспорядки, во время которых лечебное учреждение самовольно покинули семеро лиц, к которым по решению суда за совершение запрещенных уголовным законом деяний применялись принудительные меры медицинского характера, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». В рамках него будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников диспансера, ответственных за соблюдение в учреждении мер безопасности, режима и охрану лиц, получающих принудительное лечение.
Помимо этого, дознаватели отдела МВД России по Заиграевскому району возбудили уголовные дела о причинении пациентами во время беспорядков санитару телесных повреждений и о повреждении имущества диспансера по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия» и ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества».
- Данные уголовные дела в связи с резонансом переданы прокурором района также в производство следственных органов Следственного комитета, - сообщили в следственном управлении.
Сейчас по уголовным делам проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Скинули матрас вниз и спрыгнули
Также в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии подробно рассказали, что происходило в учреждении в тот злополучный день.
Около 14 часов в отделении принудительного лечения специального типа филиала республиканского психоневрологического диспансера после прогулки в соответствии с режимом проводился досмотр 59 пациентов и проверка содержимого их карманов. Во время процедуры один из больных, недовольный действиями санитаров, разбил стекло в окне, схватил осколок и нанёс несколько ударов по лицу медбрата, после чего призвал остальных к беспорядкам.
В это же время, пользуясь тем, что медперсонал отвлечён, семеро мужчин сломали замок на оконной решетке, скинули вниз на землю матрас и спрыгнули на него. После этого они самовольно покинули медучреждение.
В течение дня все скрывшиеся пациенты найдены и возвращены в диспансер сотрудниками МВД по республике и управления Росгвардии по Бурятии.