В Улан-Удэ таксисты лишаются денег, получая заявки от «иностранцев»

Два таксиста стали жертвами мошенников за один день



Полиция Улан-Удэ предупреждает водителей такси об опасности мошенничеств.



Так, 18 декабря в отдел полиции с заявлением о факте мошенничества обратился 43-летний таксист. Он рассказал, что ранним утром взял заказ: необходимо было доставить из гостиницы в аэропорт иностранного гражданина. После получасового ожидания пассажира раздался звонок от «администратора отеля». Она попросила номер банковской карты, чтобы иностранец смог оплатить за проезд, а затем с той же целью попросила назвать пришедший ему в смс-сообщении пароль.



После выполнения всех требований со счёта таксиста были украдены 13800 рублей, а «заказчик» перестал брать трубку. Только тогда таксист понял, что стал жертвой мошенников.



Аналогичный случай в тот же день произошёл с 45-летним улан-удэнцем, подрабатывающим в службе заказа такси. Он лишился 22 тысяч рублей.



- Чтобы не стать жертвой мошеннических действий, никогда и никому не передавайте данные своих банковских карт, в частности, трёхзначный защитный код на их оборотной стороне. Не называйте пароли, которые приходят к вам в смс-сообщениях. Озвучивая пароль, вы подтверждаете списание средств с вашего счёта злоумышленниками. Будьте максимально бдительны! – призывает МВД по Бурятии.





