Грабителя быстро поймали
В городе Закаменск задержали грабителя, который голой рукой разбил витрину в магазине.
- Днём автопатрулю вневедомственной охраны поступила ориентировка на мужчину, который разбил витрину в одном из магазинов Закаменска. В магазине злоумышленник, воспользовавшись отсутствием покупателей, на глазах у продавца рукой разбил витрину и похитил оттуда бутылку растворителя, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.
Получив приметы подозреваемого, росгвардейцы приступили к отработке прилегающих к магазину улиц.
Спустя несколько минут группа задержала обнаружила похожего по приметам мужчину на соседней улице.
Задержанный, ранее судимый 33-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции. Мужчина нигде не работает, состоит на учёте в наркологическом диспансере.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
В Бурятии грабитель разбил витрину магазина ради растворителя
Происшествия, Фото:
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