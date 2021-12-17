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В Бурятии грабитель разбил витрину магазина ради растворителя

В Бурятии грабитель разбил витрину магазина ради растворителя
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Грабителя быстро поймали

В городе Закаменск задержали грабителя, который голой рукой разбил витрину в магазине.

- Днём автопатрулю вневедомственной охраны поступила ориентировка на мужчину, который разбил витрину в одном из магазинов Закаменска. В магазине злоумышленник, воспользовавшись отсутствием покупателей, на глазах у продавца рукой разбил витрину и похитил оттуда бутылку растворителя, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Получив приметы подозреваемого, росгвардейцы приступили к отработке прилегающих к магазину улиц.

Спустя несколько минут группа задержала обнаружила похожего по приметам мужчину на соседней улице.

Задержанный, ранее судимый 33-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции. Мужчина нигде не работает, состоит на учёте в наркологическом диспансере.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
грабеж

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