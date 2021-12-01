Виновнику аварии, у которого нет прав, 19 лет
Накануне вечером, 30 ноября, в Улан-Удэ на улице Бабушкина в районе гипермаркета ZOOM произошло тройное ДТП. Его виновником стал 19-летний парень на «Мерседесе», не имеющий водительских прав.
Всё произошло около 18.20 часов. Водитель «Мерседеса» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота Премио» под управлением 39-летнего водителя. После чего «Мерседес» также врезался в «Ладу 219020».
- В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир «Тойоты» были доставлены в больницу. Медики осмотрели их и отпустили домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Не имеющий прав виновник аварии оформлен по статье 12.7 ч.1 КоАП.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Улан-Удэ на улице Забайкальская водитель «Тойоты Ипсум» сбил 16-летнего подростка прямо на «зебре».
В Улан-Удэ водитель «Мерседеса» без прав устроил тройное ДТП
Происшествия, Фото:
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