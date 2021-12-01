Наезд произошёл прямо на «зебре»
Очередной наезд на пешехода произошёл в Улан-Удэ накануне, 30 ноября. Пострадавший – 16-летний подросток, которого сбили прямо на «зебре».
ДТП произошло в 20.50 часов на улице Забайкальская.
- 63-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум», следуя по улице Забайкальская, в районе дома № 5б на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 16-летнего пешехода, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Подросток получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в больницу, где после осмотра отпустили домой.
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 ноября в селе Новоильинск Заиграевского района водитель «Жигулей» сбил восьмилетнюю девочку. 24 ноября в Улан-Удэ на ПВЗ под колёса «Тойоты Авенсис» попал девятилетний мальчик.
Также в последние дни ноября в Бурятии произошли смертельные ДТП. 28 ноября в Мухоршибирском районе вечером погиб мужчина, сбитый «Тойотой Виш». 26 ноября в Улан-Удэ в результате наезда «Тойоты Марк II» погибла женщина.
В Улан-Удэ сбили 16-летнего подростка
Происшествия, Фото:
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