Девушка попала в больницу, возвращаясь из школы
В Бурятии зафиксирован очередной наезд на пешехода, и вновь на «зебре».
Всё произошло 17 ноября в селе Иволгинск около шести часов вечера. 31-летний водитель автомобиля «Ниссан» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 16-летнюю девушку. Десятиклассница возвращалась из школы домой.
- Несовершеннолетняя получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В последнее время в Бурятии зарегистрирован ряд наездов на юных пешеходов. Так, днём 16 ноября на улице Бограда водитель внедорожника сбила на «зебре» 16-летнюю девушку. 8 ноября на улице Кедровая под колёса автомобиля попала 13-летняя девочка, и вновь это произошло на пешеходном переходе. 6 ноября на улице Сахьяновой на «зебре» сбили 14-летнюю девочку.
В Бурятии на «зебре» сбили школьницу
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Девушка попала в больницу, возвращаясь из школы
Мужчина позвал в сауну сразу трёх девушек
С парой «рассчитывались» наркотиками
После автоаварии ребёнок получил тяжелейшие травмы и испытывал невыносимую боль
Грузовик с пассажирами полностью ушёл под воду на реке
Необычное ДТП произошло в Кабанском районе
«Писающий мальчик» раскаялся и всячески пытался загладить вину
Четырёхквартирный дом сгорел весь
Мужчины срубили несколько десятков сосен
Женщина-водитель стала виновницей аварии, не уступив дорогу
13-летнего школьника искали более 20 добровольцев отряда «ЛизаАлерт»
Пешеходов просят не выбегать на скользкие дороги
Автоавария произошла на скользкой дороге
Пожилая женщина не поверила аферистам
Пассажиру потребовалась медпомощь