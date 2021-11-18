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В Бурятии на «зебре» сбили школьницу

В Бурятии на «зебре» сбили школьницу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Девушка попала в больницу, возвращаясь из школы

В Бурятии зафиксирован очередной наезд на пешехода, и вновь на «зебре».

Всё произошло 17 ноября в селе Иволгинск около шести часов вечера. 31-летний водитель автомобиля «Ниссан» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 16-летнюю девушку. Десятиклассница возвращалась из школы домой.

- Несовершеннолетняя получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В последнее время в Бурятии зарегистрирован ряд наездов на юных пешеходов. Так, днём 16 ноября на улице Бограда водитель внедорожника сбила на «зебре» 16-летнюю девушку. 8 ноября на улице Кедровая под колёса автомобиля попала 13-летняя девочка, и вновь это произошло на пешеходном переходе. 6 ноября на улице Сахьяновой на «зебре» сбили 14-летнюю девочку
ДТП

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