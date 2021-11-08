В Улан-Удэ на «зебре» сбили ребёнка

Это уже второе подобное ДТП за три дня
Сегодня днём на улице Кедровая в Улан-Удэ под колёса автомобиля попала 13-летняя девочка. Наезд произошёл на «зебре».
- По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 13-летнего ребёнка. В результате ДТП девочка с травмами была доставлена в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Это уже вторая подобная авария за три дня. Как сообщал «Байкал-Daily», 6 ноября на улице Сахьяновой сбили 14-летнюю девочку
. Наезд также произошёл на «зебре».
Это уже второе подобное ДТП за три дня
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