В Улан-Удэ на «зебре» сбили школьницу

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Девочка была госпитализирована



В Улан-Удэ утром 6 ноября произошло ДТП на улице Сахьяновой.



Как сообщается в аккаунте УГИБДД по Бурятии в соцсети, водитель автомобиля «Тойота Камри» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на девочку 2007 года рождения.



В результате аварии школьница с переломом ноги госпитализирована в медицинское учреждение.

