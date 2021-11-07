В Улан-Удэ на «зебре» сбили школьницу

Девочка была госпитализирована
В Улан-Удэ утром 6 ноября произошло ДТП на улице Сахьяновой.
Как сообщается в аккаунте УГИБДД по Бурятии в соцсети, водитель автомобиля «Тойота Камри» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на девочку 2007 года рождения.
В результате аварии школьница с переломом ноги госпитализирована в медицинское учреждение.
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Происшествия, Фото:
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