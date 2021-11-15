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На трассе в Бурятии ночью насмерть сбили пешехода

На трассе в Бурятии ночью насмерть сбили пешехода
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пешеход шёл по проезжей части

Ночью 13 ноября на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Всё случилось на 373 км трассы, в двух километрах от села Таракановка.

43-летний водитель автомобиля «Мазда» совершил наезд на 45-летнего пешехода. Мужчина шёл по проезжей части во встречном направлении.

- Пешеход от полученных травм скончался на месте аварии, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Всего в субботу и воскресенье в республике зарегистрировано 30 аварий с механическими повреждениями транспортных средств.

За два выходных дня на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 860 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 27 пьяных водителей, семь человек за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и двое автомобилистов – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 11 ноября также в Кабанском районе на федеральной трассе «Байкал» произошло крупное ДТП, унёсшее жизни двух человек. Ещё трое получили травмы.



ДТП смерть

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