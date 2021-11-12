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В Бурятии в крупном ДТП погибли два человека

В Бурятии в крупном ДТП погибли два человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В автоаварии погибли два человека, ещё трое получили травмы

Вечером 11 ноября в Кабанском районе Бурятии на федеральной трассе «Байкал» произошло крупное ДТП, унёсшее жизни двух человек.

Всё произошло в 10 километрах от посёлка Танхой. Около 20.30 часов на трассе водитель легкового автомобиля Honda Stream лоб в лоб врезался в стоящий на обочине частный микроавтобус Mercedes.

33-летний водитель Honda Stream и его 34-летний пассажир погибли на месте.

- Ещё два пассажира Honda и водитель Mercedes с травмами госпитализированы в больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

На месте аварии работали не только медики, сотрудники ГИБДД, но и спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда из Посольска, а также кабанские пожарные. В ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что в легковушке находились четыре человека, которые оказались зажаты в машине. Чтобы вытащить погибших и двух выживших, потребовались специнструменты.

Как сообщал «Байкал-Daily», утром 4 ноября также в Кабанском районе на федеральной трассе произошло ДТП, в котором погибли три человека – мужчина, женщина и их девятилетняя дочь.
ДТП смерть

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