На трассе в Бурятии в ДТП погибли женщина и ребёнок

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия



В Кабанском районе, в четырёх километрах от села Мишиха случилось смертельное ДТП. Автоавария произошла на 262 км федеральной трассы Р-258 «Байкал». Здесь столкнулись автомобили «Тойота» и «Хонда».



В результате ДТП погибли два человека: женщина и ребёнок, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



По предварительным данным, одна из машин выехала на полосу встречного движения. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия. Пока неизвестно, в какой автомашине находились погибшие, а также их возраст.





