Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия
В Кабанском районе, в четырёх километрах от села Мишиха случилось смертельное ДТП. Автоавария произошла на 262 км федеральной трассы Р-258 «Байкал». Здесь столкнулись автомобили «Тойота» и «Хонда».
В результате ДТП погибли два человека: женщина и ребёнок, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
По предварительным данным, одна из машин выехала на полосу встречного движения. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия. Пока неизвестно, в какой автомашине находились погибшие, а также их возраст.
На трассе в Бурятии в ДТП погибли женщина и ребёнок
Происшествия, Фото:
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