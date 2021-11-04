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На трассе в Бурятии в ДТП погибли женщина и ребёнок

На трассе в Бурятии в ДТП погибли женщина и ребёнок
Происшествия,  Фото:Кабанск-инфо. 24/7
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия

В Кабанском районе, в четырёх километрах от села Мишиха случилось смертельное ДТП. Автоавария произошла на 262 км федеральной трассы Р-258 «Байкал». Здесь столкнулись автомобили «Тойота» и «Хонда».

В результате ДТП погибли два человека: женщина и ребёнок, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

По предварительным данным, одна из машин выехала на полосу встречного движения. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия. Пока неизвестно, в какой автомашине находились погибшие, а также их возраст.


ДТП.смерть

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