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В Бурятии 13-летняя девочка погибла на железной дороге

В Бурятии 13-летняя девочка погибла на железной дороге
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девочка хотела сократить путь домой

31 октября около 6 часов вечера 13-летняя девочка возвращалась домой. Она пошла через железнодорожные пути, расположенные вблизи станции Мысовая Кабанского района Бурятии.

Приближающийся поезд не напугал подростка, возможно, она решила, что успеет перебежать рельсы. Однако ввиду малого расстояния её задело выступающими частями локомотива. От полученных травм она скончалась на месте.

Как сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе предварительного следствия правовая оценка будет дана не только действиям погибшей и её родственников, но и действиям локомотивной бригады электропоезда, должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Восточного МСУТ СК России напоминает, что случаи травмирования граждан на железной дороге, к сожалению, происходят нередко. Только в текущем году на территории их обслуживания произошло 464 травмирования граждан, 329 из них со смертельным исходом. В большинстве случаев причиной является пренебрежение правилами поведения на железной дороге. В то время как осмотрительность и соблюдение правил поведения на железной дороге может сохранить жизнь, поскольку железная дорога является источником повышенной опасности.
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