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Мстительный сосед поджёг дом жителей Бурятии

Мстительный сосед поджёг дом жителей Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На момент происшествия в доме находилась семья из шести человек

Как сообщал «Байкал-Daily», поздно вечером 14 октября в селе Кокорино Иволгинского района Бурятии произошёл пожар. Горела наружная стена дома. Внутри помещения находилась семья из шести человек. Пожар обнаружила одна из дочерей, увидев, что с улицы через оконный проем идёт дым. 

О происшествии заявили в полицию. 35-летняя женщина рассказала, что находилась с семьёй на кухне, когда почувствовала запах гари. Из оконных колодок в зальной комнате шёл дым: горела уличная стена дома.

Уже на следующий день полицейские задержали подозреваемого, им оказался 44-летний односельчанин, с которым у супружеской пары накануне случился конфликт.

Мужчина признался, что решил отомстить оппоненту. Распив спиртное, он дошёл до его жилища и, зная, что жильцы находятся внутри, с помощью пропитанной ГСМ тряпки совершил поджог. Предварительный ущерб составил около 20 тысяч рублей.

Поджигатель ранее он привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления.

Материалы проверки по данному факту направлены в следственный отдел по Иволгинскому району СУ СКР по Бурятии для принятия правового решения и дальнейшего расследования, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. 
пожар

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