Ребёнок вовремя обнаружил пожар
Вечером 14 октября в селе Кокорино Иволгинского района Бурятии загорелся жилой дом. В это время внутри находилась семья из шести человек. Пожар обнаружила одна из дочерей, увидев, что с улицы через оконный проем идёт дым.
На момент прибытия пожарных горела внешняя стена дома. Открытое горение было ликвидировано за восемь минут. В результате пожара огонь повредил внешнюю стену дома и деревянные ставни окон. Уничтожения дома не допущено.
Предположительно, причиной пожара мог послужить поджог, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии в доме едва не погибла семья из шести человек
Происшествия, Фото:
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