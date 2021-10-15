В Бурятии в доме едва не погибла семья из шести человек

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ребёнок вовремя обнаружил пожар



Вечером 14 октября в селе Кокорино Иволгинского района Бурятии загорелся жилой дом. В это время внутри находилась семья из шести человек. Пожар обнаружила одна из дочерей, увидев, что с улицы через оконный проем идёт дым.



На момент прибытия пожарных горела внешняя стена дома. Открытое горение было ликвидировано за восемь минут. В результате пожара огонь повредил внешнюю стену дома и деревянные ставни окон. Уничтожения дома не допущено.



Предположительно, причиной пожара мог послужить поджог, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

