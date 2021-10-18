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В Бурятии вандалы сломали качели на новом объекте

В Бурятии вандалы сломали качели на новом объекте
Происшествия,  Фото:группа «Закамна-инфо.24/7»
Информацию передали в полицию

Объект по улице Титова в городе Закаменск ещё не сдан, а вандалы уже сломали здесь качели. Об этом сообщается в группе «Закамна-инфо.24/7».

- Сегодня утром жители ул. Титова обнаружили, что одну из качелей сломали. Напомним, по периметру установлены камеры. Информация передана в ОМВД по Закаменскому району, - говорилось здесь накануне, 17 октября.

В целом, объект почти завершён. Торжественное открытие улицы Титова состоится совсем скоро: оно запланировано на конец октября – начало ноября.  

Как сообщал «Байкал-Daily», в сквере Победы в городе Закаменск в Бурятии недавно был зафиксирован акт вандализма. Неизвестные выломали стёкла из подсветки на мемориальных плитах.

Закаменцев, которые были свидетелями акта вандализма, просили сообщить в полицию или единую дежурно-диспетчерскую службу.

вандализм

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