Поступало сообщение о заминировании здания
Накануне вечером территорию возле здания управления Роспотребнадзора по Бурятии оцепили. Поступило сообщение о заминировании административного здания.
- На место выехали сотрудники группы разминирования ОМОН территориального управления Росгвардии. В ходе осмотра взрывотехники ведомства опасных предметов не обнаружили, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в четверг жителей многоэтажки по проспекту Строителей в Октябрьском районе Улан-Удэ эвакуировали из-за обнаружения дома учебного снаряда.
В Улан-Удэ оцепляли здание Роспотребнадзора
Происшествия, Фото:
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