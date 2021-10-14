Взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали подозрительный предмет
Сегодня днём на проспекте Строителей в Октябрьском районе Улан-Удэ в подвале многоквартирного жилого дома был обнаружен предмет, конструктивно схожий со снарядом.
На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН территориального управления Росгвардии. Экстренные службы оцепили прилегающую территорию и эвакуировали жильцов дома.
- Прибывшие сотрудники группы разминирования ОМОН в ходе обследования установили, что найденный предмет является 110-мм практическим снарядом для учебных стрельб. Не представляющая опасности находка изъята и в дальнейшем будет утилизирована, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ эвакуировали жильцов многоэтажки из-за снаряда
Происшествия, Фото:
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