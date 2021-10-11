В пригороде Улан-Удэ выкопали миномётную мину

Вчера, 10 октября, в пригородном селе Сотниково обнаружили снаряд. На него наткнулись во время механизированного выравнивания земельного участка под строительство дома.
На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН.
- Сотрудники группы разминирования ОМОН в ходе обследования установили, что найденный предмет является 120-мм миномётной миной с отломленным хвостовым оперением, со следами коррозии, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Находка передана военным сапёрам для дальнейшей утилизации.
Как сообщал «Байкал-Daily», 4 октября на улице Забайкальская в Улан-Удэ при уборке территории строительной организации обнаружили осколочную гранату.
Несколькими днями ранее в Улан-Удэ нашли бронебойно-трассирующий снаряд. На него во время обхода наткнулся работник железнодорожного переезда.