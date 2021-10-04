В Улан-Удэ на стройке нашли осколочную гранату

На месте работали взрывотехники ОМОН
Сегодня, 4 октября, на улице Забайкальская в Улан-Удэ при уборке территории строительной организации обнаружили снаряд.
На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденный предмет – это 73-мм осколочная гранатая от противотанкового гранатомёта.
Находка передана военным сапёрам для дальнейшей утилизации.
Как сообщал «Байкал-Daily», всего несколько дней назад, 30 сентября, в Улан-Удэ обнаружили бронебойно-трассирующий снаряд
. Его нашёл во время обхода работник железнодорожного переезда.
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