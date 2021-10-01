В Улан-Удэ нашли снаряд

Вчера, 30 сентября, в микрорайоне Полигон в Улан-Удэ работник железнодорожного переезда при осмотре обнаружил снаряд. Он сообщил в экстренные службы.
На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН. Полицейские оцепили место, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Прибывшая группа разминирования ОМОН установила, что найденный предмет является 120-мм бронебойно-трассирующим снарядом. Снаряд не представляет опасности, так как не содержит взрывчатые вещества. Он был передан военным для дальнейшей утилизации.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне в микрорайоне Тулунжа в Улан-Удэ владелец частного дома выкопал снаряд в своём огороде. В том же месяце в посёлке Матросова на пустыре обнаружили части боеприпасов. В конце июня в посёлке Каменск взрывотехников вызвали на место потушенного пожара, так как при разборе сгоревшего дома местные жители нашли гранату.
В конце мая в посёлке Бараты Селенгинского района местная жительница нашла снаряд. Двумя днями ранее в пригороде Улан-Удэ во время земляных работ обнаружили нестандартный боеприпас, похожий по форме на пушечное ядро. В апреле в Улан-Удэ на улице Бабушкина во время земляных работ откопали артиллерийский снаряд.