Авария произошла ночью
Вчера ночью, 3 октября, в Джидинском районе Бурятии в аварию попал 42-летний водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер».
- На 124 км автодороги «Гусиноозёрск - Петропавловка - Закаменск» в 15 км от села Булык водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу в Еравнинском районе пьяный водитель устроил ДТП, в котором погибли два его пассажира.
За два выходных дня на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 686 нарушений ПДД, сообщили в Госавтоинспекции по Бурятии. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 32 водителя, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, четыре человека – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и девять автомобилистов – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.
В Бурятии в ДТП пострадал водитель «Лэнд Крузера»
Происшествия, Фото:
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