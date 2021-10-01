Под Улан-Удэ на землях сельхозназначения устроили свалку с черепами

Происшествия, Фото: управление Россельхознадзора

На участке – строительный мусор, автомобильные запчасти, биологические отходы



На землях сельхозназначения в Иволгинском районе Бурятии (сельское поселение «Гурульбинское», в районе села Поселье) обнаружили несанкционированную свалку.



Вдоль грунтовых дорог образовалась свалка из твёрдых бытовых отходов (пластик, бумага, текстиль, стекло, обломки мебели), строительного мусора (шифер, опилки, шлак, гипсокартон), автомобильных запчастей, биологических отходов (черепа крупного рогатого скота, копыта, кости), органических отходов (навоз). Площадь загрязнения составляет около 3878 кв. метров.



- Свалки на землях сельскохозяйственного назначения являются фактором негативного воздействия на почву, причиняющим вред почвам, приводящим к порче земель, ухудшению её качественного состояния, - отметили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Ответственность за размещение свалки на землях сельскохозяйственного назначения несёт собственник захламлённого участка.



- Административная ответственность за данное нарушение предусмотрена ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, в случае выявления порчи земель от загрязнения отходами может быть применена и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, - пояснили в ведомстве.





