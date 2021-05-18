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В Улан-Удэ откопали пушечное ядро

В Улан-Удэ откопали пушечное ядро
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На место выезжали сотрудники группы разминирования

Сегодня рано утром в пригороде Улан-Удэ при проведении земляных работ во дворе дома в садоводческом товариществе обнаружили странную находку. Здесь откопали пушечное ядро.

- По указанному адресу прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН. В ходе обследования взрывотехники установили, что предмет является не стандартным боеприпасом, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Росгвардейцы перевезли находку в безопасное место и уничтожили.


Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 19 апреля в Улан-Удэ на улице Бабушкина во время земляных работ откопали артиллерийский снаряд.
Росгвардия боеприпасы
 
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