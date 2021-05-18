В Улан-Удэ откопали пушечное ядро

На место выезжали сотрудники группы разминирования
Сегодня рано утром в пригороде Улан-Удэ при проведении земляных работ во дворе дома в садоводческом товариществе обнаружили странную находку. Здесь откопали пушечное ядро.
- По указанному адресу прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН. В ходе обследования взрывотехники установили, что предмет является не стандартным боеприпасом, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Росгвардейцы перевезли находку в безопасное место и уничтожили.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 19 апреля в Улан-Удэ на улице Бабушкина во время земляных работ откопали артиллерийский снаряд
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На место выезжали сотрудники группы разминирования
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