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В Бурятии взрывотехников вызвали на пепелище

В Бурятии взрывотехников вызвали на пепелище
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
При разборе сгоревших построек нашли подозрительный предмет

Вчера днём, 27 июня в посёлок Каменск Кабанского района Бурятии выезжали взрывотехники.

Владельцы сгоревшего частного дома при разборе пепелища обнаружили гранату. Они сообщили в правоохранительные органы.

- По указанному адресу прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН. В ходе обследования взрывотехники установили, что предмет является учебной гранатой со следами коррозии. Не содержит взрывчатых веществ, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Гранату росгвардейцы изъяли для дальнейшей утилизации.



Как сообщал «Байкал-Dailу» днём 8 июня во дворе жилого дома в Улан-Удэ обнаружили гранату Ф-1 со следами коррозии.

Вечером 4 июня на улице Цивилёва обнаружили гранату, правда, она оказалась страйкбольной.

20 мая в посёлке Бараты Селенгинского района Бурятии местная жительница нашла снаряд.

18 мая в пригороде Улан-Удэ во время земляных работ обнаружили нестандартный боеприпас, похожий по форме на пушечное ядро.

Вечером 19 апреля в Улан-Удэ на улице Бабушкина во время земляных работ откопали артиллерийский снаряд.
Росгвардия граната
 
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