В Бурятии взрывотехников вызвали на пепелище

Вчера днём, 27 июня в посёлок Каменск Кабанского района Бурятии выезжали взрывотехники.
Владельцы сгоревшего частного дома при разборе пепелища обнаружили гранату. Они сообщили в правоохранительные органы.
- По указанному адресу прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН. В ходе обследования взрывотехники установили, что предмет является учебной гранатой со следами коррозии. Не содержит взрывчатых веществ, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Гранату росгвардейцы изъяли для дальнейшей утилизации.
Как сообщал «Байкал-Dailу» днём 8 июня во дворе жилого дома в Улан-Удэ обнаружили гранату Ф-1 со следами коррозии.
Вечером 4 июня на улице Цивилёва обнаружили гранату, правда, она оказалась страйкбольной.
20 мая в посёлке Бараты Селенгинского района Бурятии местная жительница нашла снаряд.
18 мая в пригороде Улан-Удэ во время земляных работ обнаружили нестандартный боеприпас, похожий по форме на пушечное ядро.
Вечером 19 апреля в Улан-Удэ на улице Бабушкина во время земляных работ откопали артиллерийский снаряд.