Подозрительные предметы обследовали взрывотехники
В посёлке Матросова в Улан-Удэ на пустыре обнаружили подозрительные предметы.
На место прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В ходе обследования взрывотехники установили, что найденные предметы – это деформированные фрагменты подкалиберных снарядов, миномётных мин и пустые гильзы от артиллерийских снарядов со следами коррозии.
Найденные предметы не содержат взрывчатых веществ и не представляют угрозу. Составные части боеприпасов передали военным сапёрам для дальнейшей утилизации.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня в посёлке Каменск взрывотехников вызвали на место потушенного пожара. При разборе сгоревшего дома местные жители нашли гранату.
В Улан-Удэ выбросили груду частей боеприпасов
Происшествия, Фото:
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