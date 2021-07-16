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В Улан-Удэ выбросили груду частей боеприпасов

В Улан-Удэ выбросили груду частей боеприпасов
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Подозрительные предметы обследовали взрывотехники

В посёлке Матросова в Улан-Удэ на пустыре обнаружили подозрительные предметы.

На место прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

В ходе обследования взрывотехники установили, что найденные предметы – это деформированные фрагменты подкалиберных снарядов, миномётных мин и пустые гильзы от артиллерийских снарядов со следами коррозии.

Найденные предметы не содержат взрывчатых веществ и не представляют угрозу. Составные части боеприпасов передали военным сапёрам для дальнейшей утилизации.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня в посёлке Каменск взрывотехников вызвали на место потушенного пожара. При разборе сгоревшего дома местные жители нашли гранату.
Росгвардия боеприпасы

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