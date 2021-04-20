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В Улан-Удэ откопали артиллерийский снаряд

В Улан-Удэ откопали артиллерийский снаряд
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Снаряд обнаружили во время земляных работ

Вечером 19 апреля в Улан-Удэ на улице Бабушкина во время земляных работ обнаружили снаряд. На место прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Территория была оцеплена.


В ходе обследования взрывотехники установили, что находка является 45-мм артиллерийским снарядом со следами коррозии.

Боеприпас был передан военным саперам для дальнейшей утилизации.


Как сообщал «Байкал-Daily», в мае 2020 года в посёлке Южный в Улан-Удэ прохожие обнаружили реактивную штурмовую гранату. В апреле прошлого года в том же Южном прямо на дороге нашли ржавый 87 миллиметровый артиллерийский снаряд со следами коррозии. Также в мае 2020-го во дворе частного дома наткнулись на боевую гранату времён Гражданской войны.



снаряды
 
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