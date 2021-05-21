Снаряд оказался заряженным
20 мая в посёлке Бараты Селенгинского района Бурятии местная жительница обнаружила снаряд. Женщина сообщила о находке главе поселения. На место были вызваны оперативные службы.
Сапёры оцепили место обнаружения снаряда, выставив пост.
- После осмотра установлено, что это снаряд 2 класса опасности, заряжен, отсутствовал взрыватель. Вывезен в безопасное место и ликвидирован, - сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 мая в пригороде Улан-Удэ во время земляных работ обнаружили нестандартный боеприпас, похожий по форме на пушечное ядро.
Жительница Бурятии нашла снаряд
Происшествия, Фото:
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