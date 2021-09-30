Из здания правительства Бурятии эвакуировали людей







Подобные мероприятия проводятся регулярно. Так, например, летом «тушили» пожар в здании



В июле такие учения с эвакуацией личного состава проводились в административном здании управления



В конце 2020 года на учениях в







Подобные мероприятия проводятся регулярно. Так, например, летом «тушили» пожар в здании Бурятского театра оперы и балета . В ходе учений отрабатывались действия по эвакуации и спасению людей, тушению условного пожара, а также взаимодействие с администрацией театра. Задачи, поставленные в ходе пожарно-тактического учения, выполнены в полном объёме.В июле такие учения с эвакуацией личного состава проводились в административном здании управления Росгвардии по Бурятии В конце 2020 года на учениях в Бурятском деловом центре отработали тушение «пожара» в конференц-зале. Одного пострадавшего снимали с 12-го этажа.

Сегодня в обеденное время в Улан-Удэ «эвакуировали» людей из здания правительства Бурятии, что находится на площади Советов. Свидетелями произошедшего стали многие прохожие. На месте работали несколько пожарных бригад, в том числе одна автолестница. Также на месте дежурили медики.На самом деле поводов для паники нет. В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что проводились пожарно-тактические учения.