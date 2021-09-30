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Из здания правительства Бурятии эвакуировали людей

Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Поводов для паники, как выяснилось, нет

Сегодня в обеденное время в Улан-Удэ «эвакуировали» людей из здания правительства Бурятии, что находится на площади Советов. Свидетелями произошедшего стали многие прохожие. На месте работали несколько пожарных бригад, в том числе одна автолестница. Также на месте дежурили медики.

На самом деле поводов для паники нет. В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что проводились пожарно-тактические учения.

 
Подобные мероприятия проводятся регулярно. Так, например, летом «тушили» пожар в здании Бурятского театра оперы и балета. В ходе учений отрабатывались действия по эвакуации и спасению людей, тушению условного пожара, а также взаимодействие с администрацией театра. Задачи, поставленные в ходе пожарно-тактического учения, выполнены в полном объёме. 

В июле такие учения с эвакуацией личного состава проводились в административном здании управления Росгвардии по Бурятии

В конце 2020 года на учениях в Бурятском деловом центре отработали тушение «пожара» в конференц-зале. Одного пострадавшего снимали с 12-го этажа. 



МЧС учения

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