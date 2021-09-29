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В Бурятии «Хонда» сбила подростка

В Бурятии «Хонда» сбила подростка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Юноша шёл не по «зебре»

28 сентября в городе Кяхта произошёл наезд на несовершеннолетнего пешехода, об этом происшествии сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В 18.55 часов 38-летний водитель «Хонды Фит», следуя по улице Старчака, сбил 16-летнего подростка. Юноша переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

В результате ДТП подросток был с травмами был госпитализирован в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё один наезд произошёл вчера в Улан-Удэ. Водитель «Тойоты Лэнд Крузер» сбил на «зебре» девушку».

Накануне на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 375 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 15 пьяных водителей, из них четверо – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, три человека – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.



ДТП

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