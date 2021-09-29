Пострадавшую с травмами госпитализировали
Накануне, 28 сентября, в 18:20 на улице Красногвардейская в Улан-Удэ произошло ДТП.
50-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. 24-летняя девушка переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобилей.
В результате ДТП пешеход получила различные травмы, в том числе перелом затылочной области. Госпитализирована в республиканскую клиническую больницу имени Ангапова, сообщают оперативные службы города.
В Улан-Удэ водитель Toyota Land Cruiser на «зебре» сбил девушку
Происшествия, Фото:
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