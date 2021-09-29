Три человека пострадали в легковушке из Бурятии в ДТП под Казанью

Иномарку смяло как бумажный лист, передаёт «КП-Казань». «Вести-Татарстан», в свою очередь, описывают: «Грузовик серьёзных повреждений не получил, однако легковушку смяло настолько сильно, что сложно определить модель автомобиля».







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Под Казанью рядом с посёлком Васильево произошло страшное ДТП. Легковой автомобиль «Тойота» выехал на полосу встречного движения и влетел в «КамАЗ».По данным ИА «Татар-информ», легковушка приехала из Бурятии. В ДТП пострадали трое человек – все из салона легкового aвто. Местные СМИ сообщают, что пострадавшие были доставлены в больницу с тяжёлыми травмами.