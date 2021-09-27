В Улан-Удэ вычислили автора сообщения об угрозе нападения на школу

В выходные в соцсетях жители Бурятии активно обсуждали сообщение о подготовке нападения на школу. Скриншот сообщения появился в паблике ves_ulan_ude: неизвестный пользователь выложил фотографию школы, руки с пистолетом и написал:
«Вот школа, которая 27 сентября пострадает из Улан-Удэ. Ждите, ребят».
Подписчик паблика, приславший скриншот, был изрядно напуган и просил публичного объяснения случившегося: «Наш классный руководитель написала в группе, чтобы мы не поддавались панике и поговорили с детьми. Хотелось бы услышать какой-то официальный комментарий от органов. Как детей отправлять в школу в понедельник?»
Сегодня стало известно, что автора пугающего сообщения вычислили. В пресс-службе министерства образования Бурятии «Байкал-Daily» пояснили, что сообщение написал пятиклассник. Случившееся оказалось детской шалостью.
- Инцидент, произошедший в школе №17 города Улан-Удэ не более чем детская шалость. Ученик пятого класса, который разместил сообщение с угрозой, выявлен. С ним была проведена профилактическая беседа. Дети в таком возрасте не способны на экстремистские действия, угрозы для окружающих не несёт, - пояснили в министерстве образования и науки Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», неделю назад, 20 сентября, 18-летний первокурсник юрфака устроил на территории Пермского госуниверситета стрельбу. Он ходил по территории и стрелял во всех, кого видел. Студенты строили баррикады из мебели в аудиториях и, спасаясь, выпрыгивали из окон. Погибли шесть человек. Убийцу обезвредил инспектор ДПС, который недалеко от вуза в момент нападения оформлял ДТП.