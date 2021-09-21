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Глава Бурятии выразил соболезнования жителям Пермского края

Глава Бурятии выразил соболезнования жителям Пермского края
Общество,  Фото:pixabay.com
В Пермском крае 21 сентября объявили днём траура

В понедельник, 20 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов направил телеграмму губернатору Пермского края Дмитрию Махонину в связи с трагическими событиями в Перми.

- Уважаемый Дмитрий Николаевич! От имени жителей Республики Бурятия и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в университете в Перми. В эти скорбные минуты Бурятия разделяет с вами эту трагедию и боль. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим! - обратился со словами поддержки Алексей Цыденов.

18-летний студент накануне днём открыл в здании Пермского госуниверситета стрельбу из охотничьего оружия, погибли шесть человек, пострадали 28.

Как всё было

Накануне, 20 сентября, днём после сообщения о стрельбе в вузе на место выехали правоохранители.

- Преступник в маске открыл огонь ещё на улице при входе в корпус, всего он сделал около 30 выстрелов; студенты и преподаватели выпрыгивали из окон, пытаясь спастись. Вскоре полиция оцепила территорию вуза и начала эвакуацию. Первые данные об инциденте были противоречивыми; так, изначально пресс-служба вуза и источники в экстренных службах сообщали, что стрелок открыл огонь из травматического оружия и был убит при задержании. В дальнейшем и то, и другое было опровергнуто, - сообщает РБК.

 
В материале отмечается, что нападавшего задержали сотрудники ДПС младший лейтенант Константин Калинин и старший лейтенант Владимир Макаров — они оформляли ДТП, когда в здание полиции забежал очевидец стрельбы и позвал на помощь. Они выехали к университету, Калинин первым зашёл в здание и увидел там стрелка; преступник несколько раз выстрелил в его сторону, полицейский ранил его ответным огнем и обезвредил. Макаров же организовал эвакуацию.

Как отметили вчера в Следственном комитете России, личность подозреваемого уже установлена. «При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение. Следствием собираются характеризующие материалы о подозреваемом. Известно, что ружье он приобрёл в мае текущего года», - говорится в сообщении СКР.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследование уголовного дела, возбуждённого по факту стрельбы в университете Перми (ч.2 ст.105 УК РФ - убийство).

Занятия в университете в день трагедии были отменены; до конца недели вуз будет работать в дистанционном режиме.

- В связи с происшествием в Пермском государственном научном исследовательском университете в Прикамье вторник, 21 сентября, объявлен днем траура. В день скорби на территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Пермского края. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и передачи, - говорится на сайте правительства Пермского края.



глава Бурятии соболезнование

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