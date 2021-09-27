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В Бурятии горела сауна при спортзале

В Бурятии горела сауна при спортзале
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожарные боролись с огнём почти 1,5 часа

В ночь с 26 на 27 сентября в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии произошёл пожар в здании банно-прачечного комбината.

На момент прибытия пожарных в здании горела раздевалка, сауна и спортзал на площади 80 кв.м.

- В течение получаса внутри задымленного здания работало звено газодымозащитной службы. На ликвидацию открытого горения потребовалось около 1,5 часов, ещё свыше часа – на проливку. В результате пожара повреждены помещения раздевалки, сауны, также повреждены потолочные перекрытия. Уничтожения помещения спортзала и перехода огня на основные конструкции здания пожарные не допустили, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Вероятно, причиной пожара могло послужить короткое замыкание электрооборудования.

Как сообщал «Байкал-Daily», 26 сентября в селе Саган-Нур на пожаре в гараже получил ожоги мужчина.
пожар

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