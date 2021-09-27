Пожарные боролись с огнём почти 1,5 часа
В ночь с 26 на 27 сентября в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии произошёл пожар в здании банно-прачечного комбината.
На момент прибытия пожарных в здании горела раздевалка, сауна и спортзал на площади 80 кв.м.
- В течение получаса внутри задымленного здания работало звено газодымозащитной службы. На ликвидацию открытого горения потребовалось около 1,5 часов, ещё свыше часа – на проливку. В результате пожара повреждены помещения раздевалки, сауны, также повреждены потолочные перекрытия. Уничтожения помещения спортзала и перехода огня на основные конструкции здания пожарные не допустили, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Вероятно, причиной пожара могло послужить короткое замыкание электрооборудования.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 сентября в селе Саган-Нур на пожаре в гараже получил ожоги мужчина.
В Бурятии горела сауна при спортзале
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ущерб превысил 1,7 млн рублей
Пациент, пытавшийся сбежать по простыням, не удержался и упал
Пожарные боролись с огнём почти 1,5 часа
Пожар вспыхнул в гараже
В тайнике обнаружили телефоны и колода карт
Агрессивного мужчину разыскали росгвардейцы
Очевидцы сделали фотографии в момент дерзкого побега
В произошедшем водитель обвинил дорожное покрытие
За три дня в Бурятии произошло всего одно ДТП с пострадавшим
Женщину спасли пожарные
Начата доследованная проверка
Происшествия, 26.09.2021
Он потерял больше 30 тысяч рублей
Происшествия, 26.09.2021
Они выкопали из земли 20 метров кабеля и разрубили его на куски
Происшествия, 25.09.2021
На это повлиял выпавший снег
Происшествия, 25.09.2021
Пострадавших осматривают медики