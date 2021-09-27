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В Бурятии мужчина получил ожоги во время сварочных работ

В Бурятии мужчина получил ожоги во время сварочных работ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар вспыхнул в гараже

Вчера, 26 сентября, в селе Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии произошёл пожар в гараже. Мужчина, находившийся внутри, получил ожоги. Из горящего гаража он выбрался самостоятельно, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В группе «Мухоршибирь-инфо» уточняется, что у пострадавшего ожоги второй степени.

Мужчина был госпитализирован в районную больницу.

Приехавшие пожарные потушили огонь за 11 минут. Пламя повредило стоящий в гараже снегоход.

Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности во время сварочных работ.



пожар

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