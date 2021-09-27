В Бурятии мужчина получил ожоги во время сварочных работ

Пожар вспыхнул в гараже



Вчера, 26 сентября, в селе Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии произошёл пожар в гараже. Мужчина, находившийся внутри, получил ожоги. Из горящего гаража он выбрался самостоятельно, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В группе «Мухоршибирь-инфо» уточняется, что у пострадавшего ожоги второй степени.



Мужчина был госпитализирован в районную больницу.



Приехавшие пожарные потушили огонь за 11 минут. Пламя повредило стоящий в гараже снегоход.



Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности во время сварочных работ.







