Пожар вспыхнул в гараже
Вчера, 26 сентября, в селе Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии произошёл пожар в гараже. Мужчина, находившийся внутри, получил ожоги. Из горящего гаража он выбрался самостоятельно, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В группе «Мухоршибирь-инфо» уточняется, что у пострадавшего ожоги второй степени.
Мужчина был госпитализирован в районную больницу.
Приехавшие пожарные потушили огонь за 11 минут. Пламя повредило стоящий в гараже снегоход.
Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности во время сварочных работ.
В Бурятии мужчина получил ожоги во время сварочных работ
Происшествия, Фото:
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