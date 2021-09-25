Пропавшего ищут с воздуха
Как сообщал «Байкал-Daily», в Муйском районе ведётся поиск мужчины, пропавшего 9 сентября в тайге в районе рек Королон и Витим.
- Спасатели БРПСС и БПСО МЧС России совместно с сотрудником полиции вчера обследовали 3 км. береговой линии. С борта вертолёта Ми-8 МЧС России обследовано 10 км. реки Королон, - сообщили сегодня в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Поиск результатов не дал и будет продолжен сегодня.
В Бурятии продолжают искать пропавшего мужчину
Происшествия, Фото:
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