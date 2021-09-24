Мужчина потерялся ещё две недели назад
Утром 24 сентября спасатели вылетели на вертолёте Ми-8 МЧС в Муйский район Бурятии. Спасатели будут искать местного жителя, который пропал 9 сентября. В поисковых работах также участвует полицейский.
Поиски пропавшего мужчины начнутся в местности реки Каралон Муйского района.
О ходе поисковых работ пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС сообщит позднее.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 23 сентября, благополучно окончилась операция по поиску пропавшей на границе Бурятии и Иркутской области группы из пяти человек. Они ушли на поиски рыбака, пропавшего после того, как его лодка перевернулась на реке Снежная. 20 сентября добровольцы не вышли на связь, как было условлено, и их близкие забили тревогу. Спасатели двое суток искали потерявшихся людей и нашли их с вертолёта.
В Бурятии вертолёт вылетел на поиски пропавшего мужчины
Происшествия, Фото:
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