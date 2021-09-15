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В Улан-Удэ эвакуировали школьников из-за подозрительного портфеля

В Улан-Удэ эвакуировали школьников из-за подозрительного портфеля
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Инциденты с эвакуацией людей происходят второй раз за три дня

В Улан-Удэ эвакуировали более 300 человек из школы №48, территория была оцеплена. На место выезжали оперативные службы.

Как сообщил источник «Байкал-Daily», поводом послужила подозрительная сумка. Позже выяснилось, что портфель пустой, висел он на заборе.

Днём 13 сентября эвакуировали людей из здания по улице Ленина, 54. В этом большом здании, что находится за памятником Ленину, размещены мэрия города и правительство Бурятии. На место также выезжали оперативные службы.

Оказалось, что переполох устроили из-за пластиковой папки-портфеля, в которой оказались документы. Вероятно, папку обронил какой-нибудь чиновник, так как нашли её на крыльце администрации Улан-Удэ.

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