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В Улан-Удэ чиновников эвакуировали из-за папки с документами

В Улан-Удэ чиновников эвакуировали из-за папки с документами
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Стала известна причина эвакуации людей из здания правительства Бурятии

В центре Улан-Удэ сотрудники ОМОН завершили осмотр подозрительного предмета, из-за которого сегодня днём эвакуировали людей из здания по улице Ленина, 54. В этом большом здании, что находится за памятником Ленину, размещены мэрия города и правительство Бурятии.

Как выяснилось, переполох устроили из-за пластиковой папки-портфеля, в которой оказались документы. Вероятно, папку обронил какой-нибудь чиновник, так как нашли её на крыльце администрации Улан-Удэ.

- Сегодня днём поступило сообщение о том, что на площади Советов на улице Ленина обнаружен бесхозный портфель на крыльце административного здания. На место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования. В ходе осмотра взрывотехники ОМОН установили, что это пластиковая папка-портфель с документами. В целях обеспечения безопасности проводилось оцепление прилегающей территории и эвакуация людей из административного здания, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Сотрудники Росгвардии призывают жителей и гостей республики быть более бдительными и ответственно подходить к вопросу сохранности своих вещей. Тем самым вещи не только не пропадут, но и оперативные службы не будут выезжать напрасно. 
Росгвардия эвакуация

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