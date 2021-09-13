В Улан-Удэ чиновников эвакуировали из-за папки с документами

В центре Улан-Удэ сотрудники ОМОН завершили осмотр подозрительного предмета, из-за которого сегодня днём эвакуировали людей из здания по улице Ленина, 54. В этом большом здании, что находится за памятником Ленину, размещены мэрия города и правительство Бурятии.
Как выяснилось, переполох устроили из-за пластиковой папки-портфеля, в которой оказались документы. Вероятно, папку обронил какой-нибудь чиновник, так как нашли её на крыльце администрации Улан-Удэ.
- Сегодня днём поступило сообщение о том, что на площади Советов на улице Ленина обнаружен бесхозный портфель на крыльце административного здания. На место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования. В ходе осмотра взрывотехники ОМОН установили, что это пластиковая папка-портфель с документами. В целях обеспечения безопасности проводилось оцепление прилегающей территории и эвакуация людей из административного здания, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Сотрудники Росгвардии призывают жителей и гостей республики быть более бдительными и ответственно подходить к вопросу сохранности своих вещей. Тем самым вещи не только не пропадут, но и оперативные службы не будут выезжать напрасно.