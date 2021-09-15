Житель Бурятии собрал коноплю во время рыбалки

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Полицейские остановили машину из-за выключенных фар



Вечером 13 сентября на федеральной трассе «Иркутск-Чита» возле села Нурселение Иволгинского района Бурятии автоинспекторы остановили автомобиль из-за выключенных фар. За рулём был 51-летний водитель. В салоне иномарки на заднем пассажирском сидении сидел пожилой мужчина.



Во время проверки документов сотрудники полиции почувствовали, что в салоне пахнет коноплёй. При осмотре машины у ног пассажира полицейские обнаружили мешок с марихуаной, весом более 3,5 килограммов.



- Следствием установлено, что 57-летний улан-удэнец с другом поехали на рыбалку. Пока товарищ рыбачил, улан-удэнец заготовил наркотическое средство и сложил в автомобиль. Мужчина признался, что заготовил марихуану для собственного употребления. От освидетельствования он отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело.

