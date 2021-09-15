Полицейские остановили машину из-за выключенных фар
Вечером 13 сентября на федеральной трассе «Иркутск-Чита» возле села Нурселение Иволгинского района Бурятии автоинспекторы остановили автомобиль из-за выключенных фар. За рулём был 51-летний водитель. В салоне иномарки на заднем пассажирском сидении сидел пожилой мужчина.
Во время проверки документов сотрудники полиции почувствовали, что в салоне пахнет коноплёй. При осмотре машины у ног пассажира полицейские обнаружили мешок с марихуаной, весом более 3,5 килограммов.
- Следствием установлено, что 57-летний улан-удэнец с другом поехали на рыбалку. Пока товарищ рыбачил, улан-удэнец заготовил наркотическое средство и сложил в автомобиль. Мужчина признался, что заготовил марихуану для собственного употребления. От освидетельствования он отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело.
Житель Бурятии собрал коноплю во время рыбалки
Происшествия, Фото:
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