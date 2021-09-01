Житель Бурятии сломал сожительнице ногу кочергой

Пара устроила пьяную драку



В ночь на 1 сентября в полицию Тункинского района поступило сообщение из больницы о том, что из своего дома к ним доставлена 36-летняя жительница села Нуган с переломом голени, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полицейские выяснили, что женщина пострадала от рук сожителя. Вечером они распивали спиртное. Во время застолья из-за незначительного повода произошла бытовая ссора. В результате конфликта мужчина ударил кочергой по ноге женщины.



Пострадавшая позвонила родственникам, а те, в свою очередь, вызвали медиков.



У женщины диагностирован закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением.



После получения судебно-медицинского заключения о тяжести нанесённого вреда здоровью будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.



Мужчина ранее неоднократно судим за наркотики.

