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Житель Бурятии сломал сожительнице ногу кочергой

Житель Бурятии сломал сожительнице ногу кочергой
Происшествия, 
Пара устроила пьяную драку

В ночь на 1 сентября в полицию Тункинского района поступило сообщение из больницы о том, что из своего дома к ним доставлена 36-летняя жительница села Нуган с переломом голени, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Полицейские выяснили, что женщина пострадала от рук сожителя. Вечером они распивали спиртное. Во время застолья из-за незначительного повода произошла бытовая ссора. В результате конфликта мужчина ударил кочергой по ноге женщины.

Пострадавшая позвонила родственникам, а те, в свою очередь, вызвали медиков.

У женщины диагностирован закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением.

После получения судебно-медицинского заключения о тяжести нанесённого вреда здоровью будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчина ранее неоднократно судим за наркотики.
побои

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