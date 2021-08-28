В посёлке Наушки в Бурятии участки затопило до 80 см

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Посёлок топит из-за подъёма уровня реки Селенга. Река поднялась из-за прихода воды с территории Монголии. В Наушках подтоплены поверхностными водами 52 придомовых участка, где проживают 102 человека (в том числе 25 детей).



- Уровень воды на участках слоем до 80 см. На этих же участках в подпольях домов вышли грунтовые воды слоем до 40 см, - сообщили в правительстве Бурятии.



На семи участках вода подошла к домам, из них в двух домах (где живут шесть человек, в том числе двое взрослых) вода выше уровня пола.



Также наблюдается выход грунтовых вод в подпольях и на участках 125 домов на остальной части территории посёлка Наушки.



По официальным данным властей, жители отказываются от эвакуации под расписку. 26 августа была эвакуирована только одна жительница, она переехала к родственникам.



Создан пункт временного размещения на 150 человек в Наушкинском доме культуры. В готовности для эвакуации находится автомобиль повышенной проходимости «Урал».



- Организован подвоз питьевой воды и продуктов силами администрации посёлка Наушки. Медикаменты и дезинфицирующие средства имеются в наличии, - отметили в правительстве республики.



В настоящее время на месте работает комиссия по оценке ущерба.



По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова, в данный момент вносятся изменения в республиканские законодательные акты, чтобы предоставить помощь всем пострадавшим, вне зависимости от наличия правоустанавливающих документов. Это связано с тем, что только 5 из 52 домов имеют регистрацию.



- Многие жители посёлка не имеют регистрации по месту жительства, но мы их тоже не оставим без помощи. Сейчас вносятся изменения в республиканские законодательные акты. Список пострадавших для выплаты компенсаций будет составлять глава поселения, и для включения в этот реестр достаточно подтверждения от соседей о постоянном проживании, - сообщил Алексей Цыденов.



В ближайшие дни ожидается спад вода. После чего будет проведена дезинфекция и окончательная оценка ущерба.



Режим ЧС ввели в посёлке Наушки в Кяхтинском районе Бурятии, куда пришла большая вода.- В посёлке Наушки введён режим ЧС в связи с паводками, готов пункт временного размещения в случае эвакуации, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.