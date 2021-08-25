Лодка пропавшего зацепилась за деревья
В Окинском районе Бурятии 24 августа пропал мужчина. Он переправлялся через реку Ока в местности Мойлто в направлении улуса Алаг-Шулун.
Лодка мужчины найдена. Она зацепилась за деревья, сообщили в группе «Ока-инфо.24/7».
На место происшествия выехали участковый, специалисты районной администрации, а также родственники пропавшего.
Как сообщал «Байкал-Daily», 21 августа в Северо-Байкальском районе Бурятии в результате опрокидывания надувной лодки утонул турист из Москвы.
22 августа на реке Иркут в Тункинском районе перевернулся катамаран с четырьмя туристами – один из них погиб.
Нашли только лодку: В Бурятии пропал мужчина
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина упал под катившийся с пригорка автомобиль
Женщина поехала на машине за продуктами, несмотря на выпитое пиво
Таможенник сам предложил дать ему взятку
Лодка пропавшего зацепилась за деревья
Женщину и мужчину госпитализировали
Браконьер возвращался с Байкала, когда его остановили
Водитель не был пристёгнут
Мужчина испугался ответственности
Момент кражи сняла камера видеонаблюдения
Пострадавшей девочке проведена операция
Мужчина отбывает наказание в колонии строгого режима
Жилой дом загорелся ночью
Грабители пытались скрыться на автомобиле от росгвардейцев
Женщина получила условный срок
Клещи нападают во всех районах республики