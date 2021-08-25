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Нашли только лодку: В Бурятии пропал мужчина

Нашли только лодку: В Бурятии пропал мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Лодка пропавшего зацепилась за деревья

В Окинском районе Бурятии 24 августа пропал мужчина. Он переправлялся через реку Ока в местности Мойлто в направлении улуса Алаг-Шулун.

Лодка мужчины найдена. Она зацепилась за деревья, сообщили в группе «Ока-инфо.24/7».

На место происшествия выехали участковый, специалисты районной администрации, а также родственники пропавшего.

Как сообщал «Байкал-Daily», 21 августа в Северо-Байкальском районе Бурятии в результате опрокидывания надувной лодки утонул турист из Москвы.

22 августа на реке Иркут в Тункинском районе перевернулся катамаран с четырьмя туристами – один из них погиб.
пропавшие без вести река

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