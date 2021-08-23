В Бурятии нашли утонувшего во время катания на катамаране

Туристическая группа была не зарегистрирована. В связи с этим всем туристам напоминают, что необходимо подавать уведомление о выходе группы на маршрут и заблаговременно проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения. Это можно сделать через специальную форму онлайн-заявки на сайте Главного управления МЧС России по Бурятии.





