В Бурятии нашли утонувшего во время катания на катамаране

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера, 22 августа, на реке Иркут Тункинского района Бурятии погиб турист.
Там перевернулся катамаран с четырьмя людьми. Трое человек выплыли самостоятельно, но мужчину 1972 г.р. унесло течением.
- Вчера утром спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали на место и незамедлительно начали поиски утонувшего. Тело обнаружили через четыре часа. Тело передано сотрудникам полиции, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Туристическая группа была не зарегистрирована. В связи с этим всем туристам напоминают, что необходимо подавать уведомление о выходе группы на маршрут и заблаговременно проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения. Это можно сделать через специальную форму онлайн-заявки на сайте Главного управления МЧС России по Бурятии.
18 августа на реке Муя утонул 58-летний турист из города Кемерово. Он также погиб во время катания на катамаране.