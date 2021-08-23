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В Бурятии нашли утонувшего во время катания на катамаране

В Бурятии нашли утонувшего во время катания на катамаране
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Трагедия произошла на реке Иркут

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера, 22 августа, на реке Иркут Тункинского района Бурятии погиб турист.

Там перевернулся катамаран с четырьмя людьми. Трое человек выплыли самостоятельно, но мужчину 1972 г.р. унесло течением.

- Вчера утром спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали на место и незамедлительно начали поиски утонувшего. Тело обнаружили через четыре часа. Тело передано сотрудникам полиции, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Туристическая группа была не зарегистрирована. В связи с этим всем туристам напоминают, что необходимо подавать уведомление о выходе группы на маршрут и заблаговременно проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения. Это можно сделать через специальную форму онлайн-заявки на сайте Главного управления МЧС России по Бурятии.

18 августа на реке Муя утонул 58-летний турист из города Кемерово. Он также погиб во время катания на катамаране.
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