Приятели погибшего туриста два дня находились рядом с его телом
21 августа в Северо-Байкальском районе Бурятии на воде погиб человек.
Незарегистрированная туристская группа из Москвы в составе трёх человек сплавлялась по реке Левая Мама. В результате опрокидывания пакрафта утонул мужчина. Участники группы самостоятельно достали тело товарища из воды на берег. Они вышли на связь по спутниковому телефону, обратившись за помощью к спасателям.
Из-за отсутствия подъездных путей к месту происшествия для эвакуации группы из труднодоступной местности было решено применить авиацию МЧС России.
23 августа для работ задействовали внртолёт Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра, базирующийся в Улан-Удэ, и четырёх спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда. В течение двух суток применение авиации не представлялось возможным из-за неблагоприятных метеоусловий.
- По переданным координатам туристов обнаружить удалось не сразу. Своё местонахождение группа никак не обнаруживала. В ходе осмотра местности удалось отыскать одного из туристов. Недалеко от этого места командир воздушного судна смог найти площадку для посадки, - рассказал Роман Портнягин, спасатель 1 класса Северо-Байкальского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного МЧС России.
Спустя несколько часов пострадавших туристов вместе с погибшим товарищем доставили в посёлок Нижнеангарск. Оказана психологическая помощь родственникам и друзьям погибшего туриста.
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 августа в Бурятии на реке Муя утонул 58-летний турист из города Кемерово.
В Бурятии утонул турист из Москвы
Происшествия, Фото:
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